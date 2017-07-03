Кровать-машина и конфеты: свердловчане прислали Диме Пескову подарки

А также найдёнышу вручили квадроцикл.


За судьбой Димы продолжает следить вся страна. На прошлой неделе его выписали из больницы, и мальчик, наконец, вернулся домой в Рефтинский. Там для него устроили настоящий праздник. В гости к Песковым приехали десятки волонтеров. Они привезли четырхлетнему малышу воздушные шары и подарки. В социальных сетях активисты даже объявили сбор средств, чтобы порадовать Диму и помочь ему забыть о пережитом. Больше всего ребенку понравился квадроцикл.

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Кровать-машина и конфеты: свердловчане прислали Диме Пескову подарки