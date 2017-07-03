Дело с огоньком: в Екатеринбурге начался суд над ритуальной конторой

03.07.2017

По версии следствия, члены организации поджигали машины конкурентов.

На счету банды 10 погубленных автомобилей. Однако подсудимые уверены, на них наговаривают.

На скамье подсудимых шестеро мужчин. Все они — участники так называемой группировки «Дондики». Организация занималась ритуальными услугами. Правда, помимо этого подельники, по материалам следствия, промышляли еще и поджогами автомобилей. Якобы так они хотели вытеснить с рынка конкурентов. Подсудимые уверены, дело сфабриковано. А нападки на организацию начались после скандала с похоронным домом «Вознесением». Так или иначе, один из членов группировки сбежал — его объявились в розыск, а другой пошел на сделку со следствием и признался в поджогах.