Дело с огоньком: в Екатеринбурге начался суд над ритуальной конторой

По версии следствия, члены организации поджигали машины конкурентов.


На счету банды 10 погубленных автомобилей. Однако подсудимые уверены, на них наговаривают.

На скамье подсудимых шестеро мужчин. Все они — участники так называемой группировки «Дондики». Организация занималась ритуальными услугами. Правда, помимо этого подельники, по материалам следствия, промышляли еще и поджогами автомобилей. Якобы так они хотели вытеснить с рынка конкурентов. Подсудимые уверены, дело сфабриковано. А нападки на организацию начались после скандала с похоронным домом «Вознесением». Так или иначе, один из членов группировки сбежал — его объявились в розыск, а другой пошел на сделку со следствием и признался в поджогах.

Также в разделе Криминал
15.06.2017
Бил или не бил? В Екатеринбурге начали судить бросавшего ребенка на асфальт отца
21.04.2017
Бил своего сына головой об асфальт: горе-отца из Екатеринбурга обвинили в покушении на убийство
06.04.2017
«Гроза Пионерки» за решеткой: автохама Игоря Новоселова отправили на 2 года в тюрьму
24.05.2017
Мужчина, остановивший избиение ребенка на Эльмаше, сам пришел в полицию дать показания

Вчера
Дело с огоньком: в Екатеринбурге начался суд над ритуальной конторой