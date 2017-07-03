А где транспорт? В Екатеринбурге начали отменять маршрутки

03.07.2017

Уже перестали ездить микроавтобусы под номерами 063,070,034,2 и 15

На остановках и в салоне сегодня только и разговоров, что об отмене 010 маршрута. Светлана ломает голову, как ей теперь добираться до больницы. Если сегодня пассажирке достаточно сесть на автовокзале и сойти на Широкой речке, то уже завтра путь удлинится и подорожает. Ехать придется на перекладных. Маршрут 010 навсегда уходит в парк со вторника. С линии сойдут два десятка машин, о чем гласят объявления в салонах и на конечных остановках. Такой поворот не радует ни пассажиров, ни водителей. Рулевые боятся, что останутся без работы — вакансий на других автобусах может не хватить. В городе отменяются сразу пять частных маршрутов, соединяющих, в основном, противоположные районы города. Предприниматели не сомневаются — их уход не останется незамеченным. Однако в городском комитете по транспорту уверяют, незаменимых маршрутов в черном списке нет. Под сокращение попали дублирующие направления, повторяющие схему движения других автобусов и не популярные у пассажиров. Прореживать и перекраивать транспортную систему Екатеринбурга власти начали в рамках масштабной реформы. Она предполагает увеличение количества автобусов на линии за счет сокращения длины маршрутов. А чтобы пересадки не влетели горожанам в копеечку, в Екатеринбурге вскоре введут повременной тариф.