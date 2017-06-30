Шарташ под микроскопом: санитарные врачи изучают воду в городском озере

30.06.2017

Купаться в нем и всех других водоемах уральской столицы можно только с риском для здоровья

Добывать металлы сотрудники санитарного надзора собираются не в недрах земли, а в глубинах озера Шарташ. Для забора проб они привезли целый ящик пустых пробирок: в них наберут шарташскую воду и отправят в лабораторию в поисках вредных примесей и микроорганизмов. Особых иллюзий эпидемиологи не питают — это озеро уже вряд ли удастся вывести на чистую воду. Из года в год показатели становятся только хуже. Шарташ, с сожалением говорят медики, своим грязным составом не уникален. Подобный у всех 14 водоемов Екатеринбурга, поэтому купаться в уральской столице эпидемиологи категорически не советуют. Это может вызывать аллергию и раздражение кожи. А вредоносные бактерии, которых в прудах и озерах тоже хоть отбавляй, грозят инфекционными заболеваниями. Наглотавшись такой воды, можно оказаться на больничной койке. Однако, несмотря на постоянные предупреждения санитарных врачей, на городских пляжах в жаркие дни аншлаг. В каждую из привезенных пробирок лаборанты добавляют свой реагент. Воду исследуют на несколько десятков показателей. Количество микроорганизмов проверяют с помощью кислорода. Его добавляют в емкость с жидкостью и следят, поглощается ли он или нет. Впрочем, зачастую оценить качество воды можно и невооруженным глазом. Химический состав городских водоемов — настоящая таблица Менделеева. В большом количестве в них плавают магний, цинк и железо. Окончательные результаты сегодняшних исследований станут известных в течение недели. Но к тому времени, говорят санитарные врачи, состав Шарташа может уже изменится. Ведь с тех пор немало воды утечет — синоптики обещают дожди. И, к сожалению, кристально чистым водоем от этого точно станет.