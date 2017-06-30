Раскинулось море широко: двор на Химмаше ушел под воду из-за неисправной ливневки

Парковкой в этом дворе автомобилисты пользуются только при наличии сапог. По-другому, не замочив ног, выйти невозможно. Хорошо, хоть накануне дождь был не самый сильный. Обычно, жалуются местные, двор заливает по бордюр. И тогда выйти на улицу можно только по отмосткам. И такую водную преграду жители преодолевают уже больше десяти лет. Однако дорожники тоже остались глухи к обращениям жильцов. А ведь именно с улицы сюда, в низину, стекают потоки дождевой воды. За состоянием ливневок в городе следит специализированное предприятие ВОИС. По нашей просьбе на улицу, которая топит многострадальный двор, выслали бригаду рабочих. Они обнаружили, что колодец на перекрестке забит кусками асфальта. Это последствия прошлогодних дорожных работ. На многих старых улицах ливневка вообще отсутствует. Строить ее сейчас очень затратно, говорят в мэрии. Поэтому сейчас ведется работа по привлечению инвесторов. Выигравшая аукцион компания из Санкт-Петербурга разработала и утвердила схему дождевой канализации. А пока ливневки будут также засоряться, затапливая улицы и дворы. Если в течение суток дождевая вода не сошла, следует обращаться в единую справочную службу по телефону, указанному на экране.