Изумруд не продается: екатеринбуржцев судят за торговлю драгоценными камнями

30.06.2017

Правда, сами подсудимые утверждают, что камню грош цена

На первое заседание подсудимые пришли сами и охотно общаются с журналистами. От всех обвинений в незаконном обороте самоцветов обещают камня на камне не оставить – мол, они невиновны. А вот следствие считает иначе. По его версии, Ельмар Шахверанов выступил посредником в продаже природного изумруда весом более килограмма. Такой камушек по оценке экспертов тянет на 2 миллиона 700 тысяч рублей! Встреча с покупателем проходила в ресторане в центре Екатеринбурга, где подсудимые и были взяты с поличным. После задержания владелец камня, нигде не работающий пенсионер из поселка Шабровский, стал утверждать, что это никакой не изумруд, а обычный берилл. Этот минерал ему якобы подарил друг вместе с заключением экспертизы, что камень-то не настоящий. Правда, драгоценную бумагу он, как на грех, потерял. А объяснить, зачем тогда поехал продавать ничего не стоящую пустышку, пояснить так и не смог. Однако московские эксперты уверены, это изумруд, а значит, подсудимым грозит до семи лет тюрьмы за его продажу. Адвокаты всячески пытаются затянуть процесс: сегодня они сперва высказали недоверие судье, а потом и вовсе попросили вернуть дело в прокуратуру. Мол, им так до конца и не ясно, в чем же именно обвиняют подзащитных. Время собирать по камушкам доказательства суд сдвинул на следующую неделю.