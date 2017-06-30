Экзамен для пастухов: собаки показывали, как они умеют держать в узде стадо

30.06.2017

От этого зависит, примут ли псов на работу – сторожить овец

Белоснежная Энджи старается изо всех сил. У швейцарской овчарки настоящий экзамен. Целая комиссия проверяет, может ли она пасти овец — то есть делать то, что у собаки в крови. Ради этого породу Энджи и выводили. Выяснить, в ком не спят древние инстинкты, собралось больше двух десятков собак со всей области. В основном, это овчарки всех мастей — шотландские колли, французские бриары, австралийцы и даже известные служивые — немецкие овчарки. Главная задача пастухов — собрать овец в стадо и вести их за хозяином. Действовать надо мягко, но твердо: разрешается только подталкивать и прикусывать замешкавшуюся скотину за ноги. Агрессивных собак сразу же дисквалифицируют. По словам владельцев, лучше всего будущих пастухов тренировать с пеленок — так они быстрее усваивают новые команды. Контролируют питомцев погремушкой и нужными словами. Причем, большинство собак — полиглоты. Абсолютное послушание пригодится псам и их хозяевам не только на пастбище, но и на улицах большого города, уверены участники. После непростого экзамена всех участников ждет награда. И если для овец это прогулка и сочная трава, то для собак самое дорогое — похвала хозяина.