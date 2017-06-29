У больницы дежурят, кажется, все журналисты Екатеринбурга. Удивленные пациенты пытаются разглядеть, на какую звезду обращены объективы камер и взгляды репортеров. Но сегодня все внимание журналистов приковано к маленькому мальчику, который робеет и прячется за маму. Четырехлетнего Диму Пескова, выжившего в лесу, выписали домой. Малыш так и не проронил ни слова. За него говорит мама, для которой время тревог и отчаяния тоже позади. Признается, скитания по лесу хоть и подорвали здоровье сынишки, морально он не пострадал. История мальчика, который выжил, потрясла весь мир. Диму, потерявшегося в начале июня на отдыхе с семьей, искали несколько сотен человек — полиция, спасатели, волонтеры и даже экстрасенс «дед Иван». И вот, спустя четыре дня, случилось чудо. На обессилевшего Диму волею случая наткнулся доброволец из Пышмы. Павел Карпенко, вопреки приказу, пошел в другую сторону. Сегодня за спасение мальчика ему вручили медаль. Однако коллеги из поискового отряда признаются, что вряд ли еще
Спасибо, что живой: Диму Пескова выписали из больницы
Мальчик, который четыре дня провел в лесу, наконец, оказался дома
У больницы дежурят, кажется, все журналисты Екатеринбурга. Удивленные пациенты пытаются разглядеть, на какую звезду обращены объективы камер и взгляды репортеров. Но сегодня все внимание журналистов приковано к маленькому мальчику, который робеет и прячется за маму. Четырехлетнего Диму Пескова, выжившего в лесу, выписали домой. Малыш так и не проронил ни слова. За него говорит мама, для которой время тревог и отчаяния тоже позади. Признается, скитания по лесу хоть и подорвали здоровье сынишки, морально он не пострадал. История мальчика, который выжил, потрясла весь мир. Диму, потерявшегося в начале июня на отдыхе с семьей, искали несколько сотен человек — полиция, спасатели, волонтеры и даже экстрасенс «дед Иван». И вот, спустя четыре дня, случилось чудо. На обессилевшего Диму волею случая наткнулся доброволец из Пышмы. Павел Карпенко, вопреки приказу, пошел в другую сторону. Сегодня за спасение мальчика ему вручили медаль. Однако коллеги из поискового отряда признаются, что вряд ли еще