Спасибо, что живой: Диму Пескова выписали из больницы

Мальчик, который четыре дня провел в лесу, наконец, оказался дома


У больницы дежурят, кажется, все журналисты Екатеринбурга. Удивленные пациенты пытаются разглядеть, на какую звезду обращены объективы камер и взгляды репортеров. Но сегодня все внимание журналистов приковано к маленькому мальчику, который робеет и прячется за маму. Четырехлетнего Диму Пескова, выжившего в лесу, выписали домой. Малыш так и не проронил ни слова. За него говорит мама, для которой время тревог и отчаяния тоже позади. Признается, скитания по лесу хоть и подорвали здоровье сынишки, морально он не пострадал. История мальчика, который выжил, потрясла весь мир. Диму, потерявшегося в начале июня на отдыхе с семьей, искали несколько сотен человек — полиция, спасатели, волонтеры и даже экстрасенс «дед Иван». И вот, спустя четыре дня, случилось чудо. На обессилевшего Диму волею случая наткнулся доброволец из Пышмы. Павел Карпенко, вопреки приказу, пошел в другую сторону. Сегодня за спасение мальчика ему вручили медаль. Однако коллеги из поискового отряда признаются, что вряд ли еще когда-нибудь позовут новоиспеченного героя в поход. Испытание популярностью он не прошел: подхватил звездную болезнь, присвоив все заслуги и объявив в интернете сбор средств себе на лечение. Впрочем, все обиды и спекуляции меркнут на фоне счастливого финала истории уральского потеряшки. Хотя до сих пор загадка, как малыш смог выжить в лесу. По больницам Дима кочевал две недели — изначально у мальчика было обезвоживание и десятки следов укусов клещей, а потом он заболел ветрянкой. К счастью, его жизни ничто не угрожало. Приключения маленького рефтинца заметили даже за рубежом. Правда, заголовки таблоидов ничего, кроме смеха, не вызывают. «Четырехлетний мальчик пять дней бродил по русскому лесу с медведями и волками» — гласит одна из статей. Впрочем, самого Диму мало интересует, что о нем пишут и говорят. По словам мамы, сыну не терпится покататься на роликах и съездить с папой на рыбалку. Вот только теперь родители далеко от себя его не отпустят.

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Спасибо, что живой: Диму Пескова выписали из больницы