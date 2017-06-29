Эпоха перестройки: центр Екатеринбурга вскоре изменится до неузнаваемости

29.06.2017

Машин станет меньше, а дорог и скверов для пешеходов — больше

Противостояние машин и пешеходов – типичная картина для центра Екатеринбурга. Банковский и Театральный переулки до отказа забиты транспортом, а тем, кто на своих двоих, приходится лавировать между припаркованными авто. Но возможно, уже в следующем году автомобилистам придется уступить дорогу пешеходам. Екатеринбуржские архитекторы разрабатывают концепцию обновленного центра. В частности, они предлагают убрать парковку между метро и ЦУМом — и сделать эту площадь зоной, свободной от машин. В планах — украсить пространство сухим фонтаном-картой районов города, установить скамейки и посадить деревья. Изменения ждут и сердце города – площадь 1905 года. Убрать нельзя оставить. Где поставить запятую в споре о судьбе парковки на площади, горожане пока не решили. И хочется освободить пространство, да дефицит стоянок не позволяет. Те, кто пришел обсудить архитекторские задумки, подчеркивают, при любом раскладе площадь должна сохранить универсальность, чтобы летом здесь можно было отметить день города, а зимой — построить ледовый городок. Переосмыслить городские пространства архитекторы решили, потому что этого уже требует время. Главная проблема — выкроить лишние сантиметры. Город будущего пока можно увидеть лишь на чертежах и картинках. Будущая реконструкция пока на стадии обсуждения. Но при утверждении власти обещают учесть мнение каждого неравнодушного. Как будет выглядеть центр Екатеринбурга, станет известно только осенью, после окончательного утверждения всех проектов. Пока же ясно одно – машин в центре города точно станет меньше.