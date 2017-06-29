Билетика не найдется? Лекция Германа Грефа вызвала небывалый ажиотаж среди горожан

29.06.2017

Один из самых дорогих ТОП-менеджеров мира рассказал слушателям о философии банков

Желание попасть на лекцию Германа Грефа у горожан было столь велико, что билеты на нее расхватали за 40 минут. Их, кстати, было очень мало — всего 135. Счастливчики занимают ряды в конференц-зале и готовятся даже не послушать, а прежде всего, посмотреть на одного из самых дорогих топ-менеджеров мира. Тема лекции — «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента». Интересна она, в первую очередь, для представителей банковского сектора и айтишников. Впрочем, в зале много и любопытствующих: тех, кого Греф интересует просто как человек, задающий векторы развития страны. Долгожданный лектор появился с получасовым опозданием. Причина задержки неожиданная. Герман Оскарович признался, что после экскурсии по «Ельцин центру» его захлестнули эмоции — гуляя по ней, он вернулся в прошлое. Извинившись, Греф уточнил, понимает ли аудитория узкие термины, которые он будет использовать в выступлении. Не увидев леса рук, спикер попытался попроще рассказать о философии банка и общей логике развития бизнеса в мире. Выступлением, похоже, прониклись даже те, кто в банк ходит только за зарплатой или кредитом. После лекции Герман Греф ответил на вопросы аудитории — в основном, той ее части, которая в теме. А вот с журналистами общаться наотрез отказался.