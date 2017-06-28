Выставка, которую пропустить нельзя: горожане живо интересуются творчеством Фаберже и Денисова-Уральского

28.06.2017

Экспонаты из запасников Московского Кремля пользуются небывалой популярностью

Серебряные русла рек и колоритные города — географию ребята сегодня изучают по камушкам! Эта карта Франции создана уральскими умельцами из россыпи местных самоцветов. И хотя многие названия малышам ни о чем не говорят, глаза у гостей блестят при одном только взгляде на витрины. Блестящими яйца делает особая техника — эмаль гильоше, которая позволяет подчеркнуть под прозрачным слоем узоров цвет драгоценного камня. Так же и с людьми, рассказывают слушателям экскурсоводы — важно приглядеться к человеку, чтобы понять, он настоящий самородок. Дети из реабилитационного центра, которые пришли на выставку по приглашению фонда святой Екатерины, слушают внимательно. Ведь для них такие впечатления бесценны. Заметно это и по реакции ребят, которые живо обсуждают, кому какая зверушка приглянулась! Благодаря разнообразию экспонатов, выставка, объединившая работы признанных ювелиров — Фаберже и Денисова-Уральского — пользуется небывалой популярностью среди горожан. Посмотреть на то, как причудливо в камне и драгоценных металлах переплетается творчество двух великих мастеров, приезжают даже гости из других стран. Здесь уже побывали визитеры из Франции, Болгарии, был даже праправнук императора Александра 3. Ведь здесь выставлены не только знаменитые яйца, но другие эксклюзивы. Увидеть руку уральских мастеров и узнать о том, что общего у Фаберже и Денисова-Уральского, может каждый горожанин. Шедевры ювелирного искусства, привезенные в Екатеринбург из музея «Московский Кремль», будут гостит здесь до 10 сентября.