Тысячи червяков, два дерева, два крота и еж: всех их может погубить всего одна батарейка

Но куда выбросить опасные отходы, горожане не знают


Нам постоянно твердят о том, что отработанные батарейки не рекомендуется просто выбрасывать в мусор. Однако места для утилизации аккумуляторов надо еще поискать. За год, рассказывает Екатерина, накопила целый мешок батареек. Нашла через интернет ближайший пункт приема — в магазине экопродуктов. Однако, сходив туда, зря потратила время. Оказалось, что коробка переполнилась – и продавец не взял больше. Сегодня контейнер в магазине полупустой. Мы без проблем бросили в него свою батарейку. Случай отказа принять аккумуляторы продавец назвала недоразумением. А вот Екатерина свои отходы выбросила в урну. Если теперь этот мешок попадет на мусорный полигон, природе будет нанесен значительный ущерб. Следует утилизировать их правильно. Но это непросто. Несколько лет во многих дворах стояли специальные желтые контейнеры. Однако жители-либо использовали их не по значению, либо ломали. Потому от этой идеи отказались. Теперь сдать опасные отходы можно в специальных пунктах приема. Их немного, но они есть. В частности, их принимают на Пушкина, 9а или в офисе любой управляющей компании. Туда можно передать батарейки, энергосберегающие лампы, ртутные градусники. В принципе, контейнер для опасных отходов можно установить во дворе любого дома, имеющего больше 100 квартир. Для этого жителям нужно написать соответствующее заявление в УК или ТСЖ. По закону, они обязаны предоставить такую услугу.

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