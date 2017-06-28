Бобры не добры: целый поселок рискует оказаться в осаде из-за грызунов

28.06.2017

Звери построили плотину в русле реки, и она топит единственную переправу

Неравный бой с бобрами жители Мостовки ведут уже 4 года. Опускать руки нельзя — иначе поселок рискует оказаться в водной осаде. Звери, обосновавшиеся в местной речке, без спроса возводят плотины одну за другой, лишая людей единственной переправы. Силы явно не равны. Чуть что, бобры залегают на дно, не давая себя поймать и выселить. Решить проблему кардинально нельзя, жалуются местные. Отстрел этих животных — подсудное дело. Люди добиваются от властей строительства нового капитального моста, но наведут ли его — вилами на воде писано. Между тем, наводнения случаются все чаще. Уже сейчас паводки, устроенные зверьками, представляют опасность для сельчан. Из-за того, что грызуны совсем распоясались, к домам не могут подъехать ни пожарные, ни скорая. Но как объясняют специалисты, грызуны вовсе не хотели испортить соседям жизнь. Плотину они, как правило, строят для защиты от хищников: чтобы они не подобрались к их хижинам. Но если бобры перегибают палку и представляют реальную угрозу, охотоведы советуют обратиться к тем, кто за ними присматривает. Запрос в Департамент по охране животного мира уже направили и районные чиновники, которые в курсе ситуации. Скорее всего, бобров переселят. Впрочем, подвинуться им нужно совсем немного — построй они плотину гораздо ниже по течению, проблем бы не было.