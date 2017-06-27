В Екатеринбурге байкеры и автомобилисты массово пересаживаются на самокаты

27.06.2017

Некогда только детские средства передвижения приобрели популярность у взрослых

Давать советы новичкам Константину не привыкать. На самокате он уже 4 года — с тех пор, как отказался от велосипеда. Теперь мужчина повсюду ездит стоя — ведь так гораздо удобнее, чем на байке, и в разы быстрее, чем пешком. Преимущества самоката уже оценили тысячи горожан — и с каждым сезоном поклонников простейшего средства передвижения становится все больше. В городе даже появилось сообщество самокатчиков. Они частенько устраивают массовые «покатушки» и заманивают в свои ряды новичков. И это не всегда просто. Однако не все так просто, говорят участники клуба — чтобы стать самокатчиком, нужно обрести определенные навыки. Для этого профи даже подготовили онлайн-уроки. Но не все владельцы самокатов сейчас ездят по правилам. Отсюда и печальная статистика аварий. 8-летний Илюша теперь боится вставать на самокат. Это его, колесившего по двору, не заметил водитель. Машина явно ехала с превышением скорости, ведь двухколесник отлетел на аж 6 метров, а ребенок упал на машину. И это не единичный случай. Правда, чаще на самокатчиков наезжают не машины, а… велосипедисты. Для тех, кто ездит стоя, сейчас нет места ни на пешеходных, ни на велодорожках. В правилах движения самокат никак не фигурирует и считается чуть ли не игрушкой. Впрочем, не исключено, что из-за участившихся аварий с участием самокатов для них разработают собственные правила. Участники клуба двухколесных готовы выступить экспертами.