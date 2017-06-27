В Челябинске ветеринар спасает попавшую в гудрон лису

27.06.2017

Две бутылки подсолнечного масла понадобилось, чтобы отмыть лисенка

К челябинским врачам несчастное животное поступило в тяжелом состоянии, но малыш уже идет на поправку. Крошечного лисенка у Чусовой нашли екатеринбуржские туристы. Животное было настолько грязным, что сперва его приняли за собаку. Лис был сильно истощен, ведь провел в луже не один день. От нефтепродуктов его пришлось отмывать больше пяти часов. Самые сильные загрязнения выстригали под наркозом. Сейчас найденыш уже встает на лапы, много ест и даже пытается кусаться, но все еще нуждается в помощи. По просьбе спасителей малышку назвали Нефтью, ей предстоит долгая реабилитация. Скорее всего, на волю животное больше не вернется. Впрочем, пока ветеринары боятся делать прогнозы.