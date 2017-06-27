Штраус и Бах на современный манер: Венский фестиваль открыла австрийская группа Филармоникс

27.06.2017

Музыкальная импровизация настолько понравилась горожанам, что приглашенных гостей трижды вызывали на бис

За час до начала концерта в амфитеатре не то, что свободного места, пустующего участка газона не осталось. Зрители занимают каждый квадратный метр площади Кирова, чтобы не пропустить мимо ушей главное музыкальное событие года — Венский фестиваль. Вот уж точно — редкое событие: впервые за долгие годы открытие фестиваля проходит не под аккомпанемент дождя. В остальном же организаторы чтут традиции. Первые аккорды нынешнего фестиваля берут солисты Венского и Берлинского филармонических оркестров — ансамбль «Филармоникс». И это поистине долгожданное событие — всемирно известная группа до Урала добиралась три года, настолько плотный у них график. Будто извиняясь за ожидание, музыканты показали все, на что способны — исполнили микс из классической, джазовой и поп-музыки. Так что публике пришлось угадывать знакомые мелодии в необычной аранжировке. Великолепная семерка, покорившая Европу, заставила уральских зрителей пританцовывать под классику. Танго и латино, Штраус, Sting и Queen артисты исполнили на новый лад. Вкусы уральцев за годы фестиваля хорошо изучили и организаторы. С каждым годом желающих посмотреть знаменитые концерты на большом экране все больше. В этот раз в афишу вернули любимые горожанами анимационные оперы для детей. Видеоконцерты будут давать каждый день до середины июля. В 8 вечера зрителей ждут трансляции выступлений, балетов и опер. А завершат эстафету австрийской классики диджеи из России и Латвии, которые представят миксы по мотивам шедевров Моцарта и Штрауса.