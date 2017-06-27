Рушится забор: жители керамики каждый день рискуют жизнью по пути на работу

27.06.2017

Год назад единственную дорогу строители сковали бетонными плитами

Сегодня упала еще одна. Состояние остальных тоже не внушает доверия. Даже днем здесь движение пешеходов весьма интенсивное. И, получается, каждый из прохожих рискует своей жизнью. Люди забили тревогу еще год назад. Единственный проход от домов к остановке тогда превратился в бетонный туннель. В темное время суток ходить там стало небезопасно. Район не самый благополучный. Неудивительно, что здесь начались грабежи. Несколько месяцев горожане просили сделать в туннеле освещение. И вот новая напасть — плиты падают. И не удивительно ведь держались они на деревянных распорках. За год те сгнили. Представитель компании-застройщика нас заверил — он в курсе всех событий. Опасаясь, что история повторится, мы решили привлечь к проблеме сотрудников районной администрации. А заодно предложили отодвинуть забор подальше от тротуара до начала строительства. Как оказалось, чиновники уже взяли это дело под свой контроль. Со своей стороны мы рекомендуем застройщику прислушаться к просьбе чиновников о расширении пешеходной зоны. Ведь никто не застрахован от того, что следующее ЧП обойдется без жертв.