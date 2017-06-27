Единый облик города: Екатеринбуржцев просят расстеклить балконы к Чемпионату мира по футболу

27.06.2017

Правда, обращение касается лишь тех, кто живет на гостевом маршруте

Остекление балкона семье Максима обошлось в несколько десятков тысяч рублей. Однако, эти деньги могут быть выброшены на ветер, жалуются хозяева. Недавно выяснилось, что их дом стоит на так называемом гостевом маршруте, а значит, по новым правилам благоустройства, должен вернуть себе первозданный облик. За фасады домов городские власти взялись, готовясь к чемпионату мира по футболу. Перед гостями важно не ударить в грязь лицом, поэтому его спешно приводят в порядок. Понятно, что провести ремонт всех 2 тысяч 65 зданий к мундиалю невозможно, поэтому мэрия приняла решение обязать собственников жилья получить за год хотя бы паспорт фасада. Сейчас паспорта фасадов есть лишь у пяти процентов домов Екатеринбурга, ведь в обличие от обычных российских они не обязательны. Но футбольный чемпионат — особый случай. Те здания, что находятся в первом ряду этого события, должны прийти к единообразию. Чтобы получить документ, необходимо обратиться в управляющую компанию. После получения паспорта администрация в праве требовать от жильцов привести внешний вид здания в соответствии с документом. Деньги на это чиновники предлагают взять в региональном фонде капитального ремонта. Правда, это касается лишь домов, ремонт которых должен состояться в ближайшие годы. Тем же, кому капремонт в скором времени не светит, похоже, предстоит искать средства на переделку фасада в своих кошельках.