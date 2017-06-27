Дело о горячем душе: санитарку интерната на Ляпустина судят за ожоги воспитанника

27.06.2017

11-летний мальчик получил ожоги второй степени во время купания

Санитарку интерната на Ляпустина в суде отчитывают словно школьницу. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей. По версии следствия, в январе прошлого года она облила кипятком своего воспитанника-инвалида. После такого горячего душа у 11-летнего мальчика нашли множество серьезных ожогов. Похоже, санитарка просто не проверила на себе температуру воды. Правда, на суде всех собравшихся она пыталась убедить в обратном. Но верить на слово подсудимой суд не торопится. Ведь на работе сотруднице уже не раз делали выговор. Правда, по ее словам, лишь за опоздания. Несмотря на утверждения, что все это лишь несчастный случай, на скамье подсудимых женщина не перестает извиняться. То ли камеры так повлияли, то ли угрызения совести. Правда, собравшиеся, кажется, сочувствием не прониклись. Но никакие извинения теперь не вернут здоровье ребенку, уверена бабушка пострадавшего. Общаясь с журналистами, женщина едва сдерживала слезы. В самом интернате за сотрудницу заступаются — мол, как тут за всем уследишь, когда персонала не хватает? Однако ответить за несчастный случай женщине все равно придется. Однако оглашение приговора сегодня отложили. После совещания суд заявил, что дело не в его компетенции. Теперь все материалы передадут мировому судье. Правда, когда начнется рассмотрение пока неизвестно.