Загорелось одеяло: у кровати 11-летней девочки взорвался мобильный телефон

Трубка раскалилась не от разговоров, а от некачественного аккумулятора


Как на углях — в собственной постели. Сильный ожог мягкого места Карина получила после того, как взорвался ее смартфон. Горящие осколки попали на кровать, и постельное белье загорелось. Девочка сперва даже не поняла, что случилось. Пламя прожгло одеяло, простынь и добралось до матраса. От более серьезных травм девочку спасло, что белье было не из синтетики, которая от жара моментально бы оплавила. Тем не менее, в травмпункте у Карины диагностировали ожоги ягодицы первой и второй степени. Семья в шоке — взрывоопасный смартфон год работал исправно, а в ту ночь даже перегреться не мог — на зарядку его не ставили. Взрывающиеся мобильные — уже давно не новость-бомба. Так, в прошлом году в руках пользователей вспыхнула целая линейка флагманских смартфонов. Итог -травмы, пожары, судебные иски и снятое с производства устройство. Скандал был настолько громким, что телефон стал героем компьютерной игры. Взрывоопасным телефон делает батарея, говорят эксперты. В первую очередь, здоровьем рискуют владельцы недорогих моделей. Элементы аккумулятора в бюджетных устройствах быстро изнашиваются — и если превысить напряжение, телефон может-либо отключиться, либо разлететься. По статистике, воспламеняется один аппарат из тысячи. Чтобы не пострадать, важно обращать внимание на тревожные звоночки. Телефон Карины — точнее, то, что от него осталось — сейчас на экспертизе. Салон сотовой связи, где его покупали, обещал вернуть деньги. Впрочем, по словам юристов, можно потребовать и компенсации за испорченные взрывом вещи. Карина, тем временем, ждет, когда заживут раны и присматривает новый смартфон. С качественной батареей.

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Загорелось одеяло: у кровати 11-летней девочки взорвался мобильный телефон