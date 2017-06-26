Вместо курорта в суд: жители Первоуральска остались без путевок на море

26.06.2017

Два десятка семей пролетели с отпуском, заплатив всю сумму, они не увидели ни Греции, ни Болгарии, ни Турции

Вместо европейского курорта — российская здравница. Дарья мечтала отдохнуть в Болгарии, но доехала лишь до Оренбуржья. О том, что ее вылет за границу отменен, свердловчанка узнала за пару дней. Искать альтернативный тур было слишком поздно. 100 тысяч, потраченные на путевки и загранпаспорта, турфирма «СанДали» туристам так и не вернула. И таких семей в Первоуральске два десятка, жалуются пострадавшие. Наталья с мужем и детьми уже неделю как должны быть в Греции, но, утверждают, агент бросила их еще на этапе оформления визы. При этом, по словам несостоявшихся туристов, в фирме у них остались не только деньги, но и загранпаспорта. Агенты уверяют, что сами пострадали. Везти уральцев к морю отказались авиакомпании, отменившие перелеты. Деньги клиентам обещают вернуть, как только это сделают перевозчики. Между тем, делом уже заинтересовалась полиция. Правоохранители подсчитывают сумму ущерба, нанесенную туристам. Вернуть деньги за испорченное чемоданное настроение можно и без судебных тяжб, говорят юристы. Для этого нужно потребовать от фирмы расторгнуть договор. Чтобы рассчитаться с туристами, по закону, у агентов есть 21 день. А вот добиваться компенсации за испорченный отпуск придется через суд — вряд ли виновные возместят ущерб добровольно.