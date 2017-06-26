У Октябрьского района появился новый глава

26.06.2017

Им стал Роман Рудомётов, который исполнял эти обязанности с ноября прошлого года

На муниципальной службе новоиспеченный глава района всего три года. С 2014-го в Октябрьской администрации он отвечал за сферу благоустройства в качестве заместителя руководителя. А до этого Роман Рудометов 25 лет отработал в противопожарной службе МЧС — прошел путь от рядового огнеборца до замначальника главного управления области. Награждён медалями «За отвагу на пожаре», «За отличие в службе», почётными знаками Министерства.