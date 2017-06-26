Сезон трагедий открыт: в Свердловской области утонули четыре ребенка

26.06.2017

Все погибшие купались в запрещенных местах

Первые выходные взрослой жизни для этих парней едва не стали последними. Четверым выпускникам пришлось спасать своего друга. Видимо, устав от жары, тот прыгнул воду и начал тонуть. По словам очевидцев, храбрец был сильно пьян. Прохожие тут же вызвали скорую и спасателей — помощь подоспела мгновенно. Правда, выбраться на берег пловцы все же смогли своими силами. А вот в Нижнем Тагиле жаркие выходные закончились куда печальнее. Там на плотине утонула 14-летняя девочка. Она, не предупредив родителей, отправилась купаться вместе с подругой. И решила прыгнуть в воду с небольшого моста. Но ее нога запуталась в проволоке, освободиться из которой школьница не смогла. Девочку мгновенно унесло под мост течением. Достать оттуда ее спасатели смогли лишь с помощью крана. Не успело в области потеплеть, как жаркая пора началась у спасателей. С начала купального сезона в свердловских водоемах утонуло четверо детей! Не то что спасти, даже найти удалось не всех — в Туринском районе водолазы четвертые сутки прочесывают дно реки. Они ищут тело 9-летнего мальчика, которого унесло течением. В МЧС просят родителей внимательнее следить за своими детьми. Всем знакомый с детства телефон спасатели не устают повторять снова и снова. Сегодня они устроили инструктаж прямо в центре города и еще раз напомнили горожанам правила поведения на воде. Простые истины, оказывается знакомы не каждому. А ведь помочь утопающим часто можно своими силами — достаточно вспомнить о подручных средствах. Ну, а если вы сами стали тонуть, не дайте панике утянуть вас на дно. Если бы каждый помнил об этих правилах, трагедий было бы в десятки раз меньше — говорят спасатели. И напоследок советуют горожанам купаться только на проверенных пляжах — их список можно посмотреть на сайте МЧС. Тогда уроки спасения, скорее всего, не пригодятся.