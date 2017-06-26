Место встречи меломанов изменить нельзя: в Екатеринбурге открывается Венский фестиваль

Три недели на площади Кирова будут идти знаменитые концерты классической музыки


По многолетней традиции фестиваль будет проходить под открытым небом. Амфитеатр вмещает 2,5 тысячи зрителей. Кто успеет, займет стулья, кто нет — сможет расположиться за газоне. Для зрителей приготовили насыщенную программу — шедевры итальянской оперы, русского балета, выступления венского филармонического оркестра и даже рок-концерт. Завершится классик-марафон 15 июля диджей-парадом. Первый же концерт сыграют вживую. Для екатеринбуржцев выступит венская группа Филармоникс. Специально для выступления квартета в город был доставлен концертный рояль. Переговоры с австрийским квартетом шли три года, и наконец, они сумели найти время в своем плотном гастрольном графике. Организаторы обещают сюрприз — причем, даже для них самих

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Место встречи меломанов изменить нельзя: в Екатеринбурге открывается Венский фестиваль