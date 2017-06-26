По многолетней традиции фестиваль будет проходить под открытым небом. Амфитеатр вмещает 2,5 тысячи зрителей. Кто успеет, займет стулья, кто нет — сможет расположиться за газоне. Для зрителей приготовили насыщенную программу — шедевры итальянской оперы, русского балета, выступления венского филармонического оркестра и даже рок-концерт. Завершится классик-марафон 15 июля диджей-парадом. Первый же концерт сыграют вживую. Для екатеринбуржцев выступит венская группа Филармоникс. Специально для выступления квартета в город был доставлен концертный рояль. Переговоры с австрийским квартетом шли три года, и наконец, они сумели найти время в своем плотном гастрольном графике. Организаторы обещают сюрприз — причем, даже для них самих
Место встречи меломанов изменить нельзя: в Екатеринбурге открывается Венский фестиваль
Три недели на площади Кирова будут идти знаменитые концерты классической музыки
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