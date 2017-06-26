Дом 1955 года постройки вычеркнули из списка на капитальный ремонт

26.06.2017

Чего теперь ждать жителям аварийной постройки?

Жители ждали этого ремонта минимум лет 10. Потолок обваливается, трубы постоянно засоряются. А с такой проводкой вообще жить страшно. Известие, что дом снят с капремонта стало для людей шоком. Но объяснений, на каком основании это произошло, жители так и не добились. Нам в фонде капремонта сообщили, что исключение из региональной программы было сделано по рекомендации городских чиновников. К письму был приложен список из нескольких домов. В этом доме, 55 года постройки изначально предполагался капремонт — сообщили в мэрии. Он был включен в программу на 15-17-й годы. Однако проведенное в прошлом году обследование здания изменило планы. Этот и другие подобные дома передали в ведение правительства СО. Спец. комиссия теперь будет решать: либо реконструировать их, либо признать подлежащим к сносу.