1500 музыкантов в Ночь музыки превратили Екатеринбург в концертную площадку

26.06.2017

В центре города звучал рэп, цыганские напевы и даже арии

В свои права ночь музыки вступает, когда солнце еще не село. И это символично: для многих исполнителей она — первый выход в свет. Вадим уже несколько лет читает рэп для узкого круга слушателей, поэтому рад возможности показаться широкой публике. Еще больше на фестивале тех, кто собирают аншлаги по всему миру. Гульфам Сабри — музыкант в седьмом поколении. Он обучался классическому индийскому вокалу у отца, а тот в свою очередь перенял искусство у предков. Поэтому неудивительно, что на эти выступления съезжаются гости со всей страны. У Анастасии и Константина — день свадьбы, а какое торжество без музыки, рассудили молодожены. Сюда они приехали с друзьям из Миасса и, не снимая рюкзаков, отправились в тур по площадкам. Гулять так гулять. В этом году в ночь музыки не только пели и играли, но и танцевали. Прямо на воде! Для столь необычных танцев на Плотинке построили специальный понтон. А глубокая перспектива и закат добавили выступлению красок. Но, конечно, главную роль играла музыка. Судя по толпам людей на улицах, музыкальной ночью не спал весь город. У оперного театра — ажиотаж. Послушать арию с балкона собрались тысячи человек. И хотя петь на открытой площадке, где совсем иная акустика, звездам оперы непросто, такой опыт они называют интересным. Выкладываются певцы так же, как и в зале — зритель в любом случае почувствует фальшь. Музыка на все лады в городе звучала до раннего утра. Рассвет екатеринбуржцы по традиции встретили на набережной, где с первыми лучами солнца хором спели бессменный гимн Ночи.