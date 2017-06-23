Жители домов на проспекте Космонавтов не досчитались вольт в розетке

23.06.2017

Напряжения не хватает, так что готовить еду приходиться на костре прямо во дворе

С начала года — рассказывают местные — напряжения стало не хватать. Бытовая техника отказывается работать. В итоге жители по несколько дней сидят без света. Дошло до того, что готовить обед люди приспособились на костре. Для этого во дворе даже оборудовали специальную топку. Жильцы рассказывают: днем напряжение составляет всего 168 вольт, а вечером падает до 110. У коммунальщиков один ответ: разбираемся, ждите. А электрик, не так давно проводивший осмотр, вообще ошарашил. Накануне в доме произошло короткое замыкание. Пожар жильцы сумели предотвратить. Но сгорел автомат-предохранитель. Сегодня электрик его заменил. Но о причинах не сказал ни слова. Мы через забор не полезли, а отправились прямиком к управленцам. Коммунальщики пояснили: они не раз просили жителей, не включать чайник и микроволновку одновременно. Мол, перегрузка сети и привела к замыканию. Поскольку в дом подается пониженное напряжение 130-160 вольт. В районной администрации нам сообщили, что уже отправили заявку в Муниципальные электросети. Это предприятие сейчас занимается выяснением причин, вызвавших перебой электроснабжения, и в ближайшее время примет меры для их устранения.