За проезд отплатил зубом: в Екатеринбурге в драке с кондуктором пострадал молодой человек

23.06.2017

Сам потерпевший утверждает, что его насильно вывели из салона и избили

Эту поездку Сергей еще долго не забудет. Ведь за проезд он заплатил собственным зубом! Рассказывает, в час пик зашел в автобус с большими сумками. Но расплатиться не успел. Едва отъехав от остановки, маршрутка остановилась. В заднюю дверь ворвался кондуктор и набросился на пассажира. После этого двери закрылись и автобус уехал. Но молодой человек успел заснять обидчика. А вскоре отыскались и очевидцы. Они тоже утверждают: Сергей ехать зайцем не собирался, контроллер пришел в ярость, когда пассажир отказался через весь салон передавать плату за проезд. Но, похоже, кондуктор ждать не захотел — рассказывают очевидцы. Вот и устроил остановку по требованию. Однако в транспортной компании уверены, ссору затеял сам пассажир. Якобы он оскорблял контроллера и отказался вовремя платить. А их сотрудник лишь сделал свою работу. Тем временем, коллеги-водители недоумевают. Ведь брать плату за проезд — обязанность кондуктора, он должен был сам подойти к пассажиру. А в то, что такое могло случиться на их маршруте, они просто не могут поверить. Нетерпеливым кондуктором уже заинтересовалась полиция. Там внимательно изучают материалы дела. Если вину кондуктора удастся доказать, ему может грозить уголовная ответственность.