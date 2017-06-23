В Первоуральске пятилетняя малышка погибла от рук собственного деда

23.06.2017

После ЧП возбуждено сразу два уголовных дела

Мужчина был сильно пьян и сразу после расправы сам позвонил в полицию. По словам соседей, он и раньше часто вел себя агрессивно. И уже был судим. Известно, что малышка жила в семье своей тети — ее родная мама умерла. Но, по информации следователей, опекуны за ребенком не следили. У девочки даже не было отдельной кроватки, да и кормили ее не всегда. Дома падчерицу часто оставляли с дедом, который сильно пил. Полицейским он объяснил — в тот злополучный день ему привиделось, будто внучка превратилась в демона. В горячке он напал на нее с ножом. Теперь за это ему может грозить пожизненное заключение. Наказание, возможно, придется понести и органам опеки. Сыщики проверяют, почему специалисты не следили, в каких условиях жил пятилетний ребенок.