Десятки звонков от потенциальных волонтеров, сотни писем с просьбой принять в свои ряды. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» немного растерянны: уже вторую неделю ищут не столько они, сколько — их. Уральцы рвутся на поиски пропавших людей и просятся в команду. Что очень вовремя. С таким энтузиазмом поисковики сталкиваются впервые за свою практику. С чем связан подъем, проследить несложно. Заявки посыпались после того, как весь мир облетела удивительная новость — четырехлетний Дима Песков, которого искали в лесах под Рефтинским, найдет живым! И вышли на след заблудившегося мальчишки именно волонтеры. Эта история вдохновила многих. Константин — из их числа. Мечтая попасть в поисковый отряд, Костя уже подал заявку. К вопросу подошел со знанием дела — подготовил экипировку для работы в лесу: одежду, фонарик и термос. Но этот пыл новичков, вздыхают опытные поисковики, охлаждает первая же смена в лесу под проливным дождем или на пронизывающем ветру. Сколько из сотен желающих останутся в рядах добровольцев надолго, предсказать трудно. Романтики в поисках пропавших нет, предупреждают отрядники. Это тяжелый безвозмездный труд — как за компьютером, так и в поле. Волонтер должен быть всегда готов откликнуться на беду — днем, и ночью. Татьяна с мужем основали свой отряд три года назад. Работы так много, что супруги даже вещи не успевают стирать между экспедициями. Все эти трудности, конечно, меркнут, когда добровольцы находят пропавших. Но испытание этой удачей проходят не все. Так, волонтера, который первым обнаружил Диму Пескова, вряд ли еще
Поисковые отряды Екатеринбурга пополнились десятками новобранцев после истории спасения Димы Пескова
Но волонтеры со стажем предупреждают, в их деле мало романтики
Десятки звонков от потенциальных волонтеров, сотни писем с просьбой принять в свои ряды. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» немного растерянны: уже вторую неделю ищут не столько они, сколько — их. Уральцы рвутся на поиски пропавших людей и просятся в команду. Что очень вовремя. С таким энтузиазмом поисковики сталкиваются впервые за свою практику. С чем связан подъем, проследить несложно. Заявки посыпались после того, как весь мир облетела удивительная новость — четырехлетний Дима Песков, которого искали в лесах под Рефтинским, найдет живым! И вышли на след заблудившегося мальчишки именно волонтеры. Эта история вдохновила многих. Константин — из их числа. Мечтая попасть в поисковый отряд, Костя уже подал заявку. К вопросу подошел со знанием дела — подготовил экипировку для работы в лесу: одежду, фонарик и термос. Но этот пыл новичков, вздыхают опытные поисковики, охлаждает первая же смена в лесу под проливным дождем или на пронизывающем ветру. Сколько из сотен желающих останутся в рядах добровольцев надолго, предсказать трудно. Романтики в поисках пропавших нет, предупреждают отрядники. Это тяжелый безвозмездный труд — как за компьютером, так и в поле. Волонтер должен быть всегда готов откликнуться на беду — днем, и ночью. Татьяна с мужем основали свой отряд три года назад. Работы так много, что супруги даже вещи не успевают стирать между экспедициями. Все эти трудности, конечно, меркнут, когда добровольцы находят пропавших. Но испытание этой удачей проходят не все. Так, волонтера, который первым обнаружил Диму Пескова, вряд ли еще