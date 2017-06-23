Съемочная группа спешит открыть не только ворота, но и дверь в прошлое. Перед объективом кинокамеры разыгрывается забытый эпизод в истории Екатеринбурга — осада города Емельяном Пугачевым. Недетский сюжет лег в основу детского фильма. В этой картине покажут все времена детства. Она, собственно, так и называется. Дети из деревеньки 18-го столетия встретятся с ровесниками из века 20-го, а ребята, выживавшие во время Великой Отечественной, расскажут о себе современным подросткам. Все события разворачиваются на фоне уральских пейзажей. Чтобы показать родной край со всех сторон и вернуться в прошлое, съемки идут по всей области. За кадром командуют взрослые дяди, но объективы нацелены исключительно на детей. Два десятка юных актеров искали по свердловским городам и весям — кого-то увидели на улице, с кем-то режиссёр был уже знаком, кто-то откликнулся на объявление в интернете. И хотя съемочный опыт есть не у всех, к делу ребята подходят серьезно,
О крестьянах и марсианах: в Екатеринбурге снимают фильм про путешествие во времени
По сценарию, волшебный амулет закидывает героев, то в 18 век, то в эпоху космических открытий
Съемочная группа спешит открыть не только ворота, но и дверь в прошлое. Перед объективом кинокамеры разыгрывается забытый эпизод в истории Екатеринбурга — осада города Емельяном Пугачевым. Недетский сюжет лег в основу детского фильма. В этой картине покажут все времена детства. Она, собственно, так и называется. Дети из деревеньки 18-го столетия встретятся с ровесниками из века 20-го, а ребята, выживавшие во время Великой Отечественной, расскажут о себе современным подросткам. Все события разворачиваются на фоне уральских пейзажей. Чтобы показать родной край со всех сторон и вернуться в прошлое, съемки идут по всей области. За кадром командуют взрослые дяди, но объективы нацелены исключительно на детей. Два десятка юных актеров искали по свердловским городам и весям — кого-то увидели на улице, с кем-то режиссёр был уже знаком, кто-то откликнулся на объявление в интернете. И хотя съемочный опыт есть не у всех, к делу ребята подходят серьезно,