Налоговики вместе с судебными приставами отправились на поиски машин неплательщиков

Против тех, кто не платит транспортный и земельный налоги, эта мера — самая действенная


Как правило, самые внушительные долги по имущественным налогам – у владельцев машин. Поэтому, в первую очередь, приставы ищут во дворах авто нарушителей. Их исполнители имеют право арестовать. По многолетней практике, после таких визитов неплательщики возобновляют обязательные выплаты. Вставлять палки в колеса горожанам приставов и инспекторов заставила статистика — общая сумма задолженности по налогам за транспорт, жилье или землю увеличилась. Сложнее всего, признаются специалисты — застать должников дома. Несмотря на то, что рейд проходил вечером — вручить уведомление удалось лишь каждому третьему

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Налоговики вместе с судебными приставами отправились на поиски машин неплательщиков