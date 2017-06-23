Налоговики вместе с судебными приставами отправились на поиски машин неплательщиков

23.06.2017

Против тех, кто не платит транспортный и земельный налоги, эта мера — самая действенная

Как правило, самые внушительные долги по имущественным налогам – у владельцев машин. Поэтому, в первую очередь, приставы ищут во дворах авто нарушителей. Их исполнители имеют право арестовать. По многолетней практике, после таких визитов неплательщики возобновляют обязательные выплаты. Вставлять палки в колеса горожанам приставов и инспекторов заставила статистика — общая сумма задолженности по налогам за транспорт, жилье или землю увеличилась. Сложнее всего, признаются специалисты — застать должников дома. Несмотря на то, что рейд проходил вечером — вручить уведомление удалось лишь каждому третьему