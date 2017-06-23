15 суток за крепкое словцо: депутаты предлагают наказывать за нецензурную брань в семье

23.06.2017

Мол, это тоже нарушение общественного порядка и спокойствия граждан

Согласно спорному законопроекту, мат в семье должен расцениваться как мелкое хулиганство и наказываться соответствующе. Тех, кто не выбирает слов в общении с близкими, предлагается штрафовать — от тысячи до двух — либо сажать под арест на 15 суток. Правда, механизм назначения наказания неясен. Не понятно, по чьей жалобе будут карать хулигана — очевидца или оскорбленного лица. Скептики уже называли инициативу плодотворной почвой для семейного шантажа.