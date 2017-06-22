Жители дома на Симферопольской возмущены самоуправством управляющей компании

22.06.2017

В их дворе собираются установить надувной батут

Пару дней назад в подъезд заходил незнакомый мужчина. Хотел, чтобы жильцы подписались под разрешением об установке батута. Людмила Ивановна обошла с ним весь двор, но к единому мнению стороны так и не пришли. Тогда незнакомец привел обескураживающий аргумент. Встревоженные жители обратились в управляющую компанию. На электронное письмо никто не ответил, просветили местных только в аварийной службе. С тех пор жильцы несут у розетки круглосуточное дежурство. Ведь непонятно, кто будет платить за энергию, потребляемую аттракционом — коммерсанты или хозяева. Надуть жильцов никто не хочет, заверили нас управленцы. Владелец батута действительно обратился с заявкой о размещении аттракциона. Сейчас согласовываются место его расположения и технические возможности. Жители уже начали сбор подписей против установки батута. теперь эту бумагу нужно оформить еще в виде протокола общего собрания.