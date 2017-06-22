В Нижнем Тагиле отец маленького пациента сломал челюсть детскому хирургу

22.06.2017

Нападение произошло прямо во время приема

Пострадавший медик сам лежит в больнице в состоянии средней тяжести. По словам очевидцев, к детскому хирургу на прием пришли женщина с ребенком. Осмотрев мальчика, врач обсудил с мамой диагноз сына. Пациент ушел, однако, через несколько минут в кабинет ворвался мужчина и начал избивать врача. Оказалось, что это отец. Что его разозлило, непонятно. Удары были такой силы, что у хирурга оказалась сломана челюсть. Сейчас пострадавший находится в больнице, по словам коллег-врачей, его состояние не внушает опасений. Почему тагильчанин напал на врача, сейчас выясняют сыщики.