Свадебный бум: Екатеринбург не справляется с потоком молодоженов

22.06.2017

Регистраторы планируют засвидетельствовать около 10 тысяч браков за лето

Лиана и Илья вместе со школьной скамьи, но узаконить отношения решились только недавно. Признаются, не ожидали, что со свадьбой будет столько хлопот. Время на подготовку к свадьбе жених и невеста решили сэкономить, подав заявление через интернет. Тут вам ни суеты, ни очередей. Желаемую дату выбрали за три месяца. А в загс заехали только на инструктаж. В Екатеринбурге этим летом настоящий свадебный бум. Только через портал Госуслуг заявление подали полторы тысячи пар. Это втрое больше, чем за весь прошлый год. Ничего удивительного говорят специалисты. Ведь он-лайн ЗАГС экономит и время и деньги. Обычно за сезон в Екатеринбурге регистрируют восемь тысяч бракосочетаний. Так что очередь в загсы выстраивается еще в декабре. Но в этом году количество женихов и невест бьет все рекорды. Ученые связывают спрос на создание семьи с нестабильностью в экономике и политике. Есть и те, кто перенес торжество с високосного 2016 года. Суеверия и сложная финансовая ситуация тогда скорректировали планы многих пар. Но сейчас, похоже, жизнь налаживается. Ирина и Иван, взявшись за организацию свадьбы, удивились наплыву таких же желающих. Искать банкетный зал, ведущего и фотографа пришлось несколько месяцев. И в эти выходные ребята, наконец, обменялись кольцами. Особенно поторопиться сейчас советуют тем, кто положил глаз на красивую дату – 07.07.17 или День семьи, любви и верности. Ведь на эти дни пары бронировали места еще перед новым годом.