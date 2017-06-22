Собака усыновила зайчат: малыши остались сиротами из-за стаи диких собак

Тела растерзанных животных все чаще стали находить уральцы в лесах


В заячьей шкуре Доле явно не по себе. Неожиданно собака стала приемной мамой для двух ушастых сироток. Их родню разодрали дикие собаки. Прямо на глазах у малышей. Теперь крохи растут под присмотром новой мамы. Каждые шесть часов пьют козье молоко. Чтобы кормить непосед, пришлось даже смастерить специальную бутылочку. Есть из пипетки ушастые отказывались. После каждого приема пищи — умывание. За чистотой следит Доля. Она оказалась опытной нянькой. Тем временем Сергей после жуткой находки стал внимательнее следить за хозяйством — не съели ли собаки кого-нибудь еще. Одичавшие бродяги сейчас — гроза леса. Голодные, злые, да еще и плодятся с огромной скоростью. Но что самое страшное — охотясь, они съедают жертву буквально заживо. Сейчас бродяги нападают в основном на молодняк. Ведь лето — время брачного сезона для многих лесных животных. Даже охота пока запрещена, чтобы косули и лоси успели воспитать потомство. Но из-за хищников их поголовье увеличивается с большим трудом. И если численность лис и волков егеря могут регулировать, то с собаками все куда сложнее. Раньше вдали от населенных пунктов охотники могли законно отстреливать дикие стаи — ведь приручить таких собак практически нереально. Да и к тому же они часто болеют бешенством. Но сейчас псы охотничьим видом не являются. И поднять на них ружье не имеют права даже спецслужбы. Егеря и охотоведы мечтают, что закон разрешит им вновь отлавливать опасных бродяг. Такие прецеденты в России уже есть. Но пока законодатели, наоборот, лишь грозятся ужесточить санкции. Так что защитникам природы похоже остается только держать оборону и отбивать лесных обитателей от одичавших псов.

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Собака усыновила зайчат: малыши остались сиротами из-за стаи диких собак