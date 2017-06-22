В заячьей шкуре Доле явно не по себе. Неожиданно собака стала приемной мамой для двух ушастых сироток. Их родню разодрали дикие собаки. Прямо на глазах у малышей. Теперь крохи растут под присмотром новой мамы. Каждые шесть часов пьют козье молоко. Чтобы кормить непосед, пришлось даже смастерить специальную бутылочку. Есть из пипетки ушастые отказывались. После каждого приема пищи — умывание. За чистотой следит Доля. Она оказалась опытной нянькой. Тем временем Сергей после жуткой находки стал внимательнее следить за хозяйством — не съели ли собаки
Собака усыновила зайчат: малыши остались сиротами из-за стаи диких собак
Тела растерзанных животных все чаще стали находить уральцы в лесах
В заячьей шкуре Доле явно не по себе. Неожиданно собака стала приемной мамой для двух ушастых сироток. Их родню разодрали дикие собаки. Прямо на глазах у малышей. Теперь крохи растут под присмотром новой мамы. Каждые шесть часов пьют козье молоко. Чтобы кормить непосед, пришлось даже смастерить специальную бутылочку. Есть из пипетки ушастые отказывались. После каждого приема пищи — умывание. За чистотой следит Доля. Она оказалась опытной нянькой. Тем временем Сергей после жуткой находки стал внимательнее следить за хозяйством — не съели ли собаки