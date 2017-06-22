Пока горит свеча, горожане вспоминают тех, кому обязаны жизнью и свободой. Всех героев великой отечественной, конечно, не перечислить — великая Победа далась ценой миллионов жизней. Поэтому их потомки, объединившись, выстроились в емкое слово «помним». Помним о жертвах, о подвиге, о загубленной молодости. Годовщину начала великой отечественной войны в Екатеринбурге отмечают в тишине. В городе проходят минуты молчания, государственные флаги приспущены. Только в полдень в городе громко звучит тревожное завывание сирен. Этот звук эхом отдается в сердцах екатеринбуржцев. Сотни людей несут цветы к Широкореченскому мемориалу. Вместе с россиянами скорбят люди по всему миру — ведь эта беда коснулась всех. В первый же день войны из Свердловска на фронт отправились 15 тысяч человек. Всего их ушло несколько сотен тысяч, и каждый третий не вернулся домой. У Надежды Михайловны на боях сражений погиб отец. О нем она сочинила стихи. А Михаил Васильевич в далеком 41-ом работал на «Уралмашзаводе». Как только объявили о нависшей над родиной угрозой, боевой юноша подался в ряды добровольцев. Но отправки на фронт пришлось подождать — пока 18-ть исполнится. Нет в России семьи такой, где бы не было своего героя. Дети войны вспоминают самых близких. Нынче им впервые вручили памятные грамоты — чтобы и потомки помнили. О том, какой ценой досталась Победа, говорят по всей стране. Ведь чем больше людей будет об этом помнить, тем меньше риск, что подобная трагедия
Сирены взвыли над Екатеринбургом: страна чтет память погибших в Великой Отечественной
5 000 горожан зажгли свечу памяти на главной площади Екатеринбурга
Пока горит свеча, горожане вспоминают тех, кому обязаны жизнью и свободой. Всех героев великой отечественной, конечно, не перечислить — великая Победа далась ценой миллионов жизней. Поэтому их потомки, объединившись, выстроились в емкое слово «помним». Помним о жертвах, о подвиге, о загубленной молодости. Годовщину начала великой отечественной войны в Екатеринбурге отмечают в тишине. В городе проходят минуты молчания, государственные флаги приспущены. Только в полдень в городе громко звучит тревожное завывание сирен. Этот звук эхом отдается в сердцах екатеринбуржцев. Сотни людей несут цветы к Широкореченскому мемориалу. Вместе с россиянами скорбят люди по всему миру — ведь эта беда коснулась всех. В первый же день войны из Свердловска на фронт отправились 15 тысяч человек. Всего их ушло несколько сотен тысяч, и каждый третий не вернулся домой. У Надежды Михайловны на боях сражений погиб отец. О нем она сочинила стихи. А Михаил Васильевич в далеком 41-ом работал на «Уралмашзаводе». Как только объявили о нависшей над родиной угрозой, боевой юноша подался в ряды добровольцев. Но отправки на фронт пришлось подождать — пока 18-ть исполнится. Нет в России семьи такой, где бы не было своего героя. Дети войны вспоминают самых близких. Нынче им впервые вручили памятные грамоты — чтобы и потомки помнили. О том, какой ценой досталась Победа, говорят по всей стране. Ведь чем больше людей будет об этом помнить, тем меньше риск, что подобная трагедия