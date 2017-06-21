Взрывоопасный клад! В Невьянском районе нашли боеприпасы времен гражданской войны

21.06.2017

Опасную находку обнаружил житель деревни Кунара в собственном дворе

Тайник мужчина обнаружил, когда разбирал старый дровяник. Под одной из балок он нашел странный сверток — граната была бережно завернута в газету 1878 года. Рядом с ней лежали полсотни патронов. Чтобы обезвредить находку, полицейские подключили усиление. Боеприпасы взрывали уже за пределами деревни. Теперь специалистам предстоит разобраться, кому же мог принадлежать опасный клад. А бдительному мужчине теперь выплатят вознаграждение, ведь его поступок расценили как добровольную сдачу боеприпасов.