Север поплыл: непрекращающиеся дожди затопили Ивдель и Махнёво

21.06.2017

В регионе затоплены мосты, дороги размыты, а урожай оказался под водой

Других слов жители Ивделя подобрать не могут. Местная река вышла из берегов — и без приглашения заявилась в десятки домов. Будущий урожай, похоже, сплыл, куры со страху снесли яйца в лужах. Но жители только смеются. А вот спасателям совсем не до смеха. В зону подтопления попали полсотни дачных участков. Добраться до них можно только вплавь. Затопленные подворья сотрудники МЧС оплывают круглосуточно. Предлагают помощь и рассказывают пострадавшим, как вести себя в сложившейся ситуации. А вот жителям поселка Махнёво совсем несладко. Река Тагил вышла из берегов и затопила трассу, поэтому продукты доставляются с трудом. Вадиму не повезло вдвойне: после того, как у него сгорел дом, он живет в бане — а теперь и вода точит. Хорошо, хоть животных удалось спасти. Проблем в селе хоть отбавляй. Наводнение унесло с собой не только урожай, но и дороги с мостами. Выяснять, почему поселок оказался не готов к водной напасти, теперь будет прокуратура. Если окажется, что такие серьезные разрушения произошли по вине местных властей, то чиновники будут отвечать за это перед судом. Но жителям затопленных домов от этого нелегче — унесенный водой урожай и сараи уже не вернешь.