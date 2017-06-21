Ремонт в долг обернулся неприятным сюрпризом для жителей переулка Энергетиков

Неожиданно жильцы получили квитки с огромной суммой за услуги


Ремонт в подъездах был проведен еще два года назад. Коммунальщики сделали его за свой счет, предложив жителям рассрочку. В платежке есть графа: Ремонт (по протоколу). Вот она-то и подскочила с двухсот рублей до 34 тысяч. Жители ходили выяснять у коммунальщиков в чем дело. Выяснилось — их компания признана банкротом. А жители теперь считаются должниками. В управляющей компании ничего не сказали и нам. Лишь сообщили, что обращение не по адресу. Как выяснилось, дела банкрота теперь ведет конкурсный управляющий. И он вправе потребовать от жителей оплату всего остатка задолженности. Ведь необходимо рассчитаться с поставщиками услуг. Действительно, выполненную работу нужно оплатить. Этого никто и не оспаривает. Но, как показывает практика подобных дел, плату жители могут вносить по-прежнему по частям.

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Ремонт в долг обернулся неприятным сюрпризом для жителей переулка Энергетиков