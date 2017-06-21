Праздник молодости! В эти выходные в Екатеринбург отметит День молодежи

В этот раз на празднике ожидается около 50 тысяч человек


Красочность празднику придаст фестиваль красок холи. Он пройдет в парке Маяковского. В Зеленой роще устроят фестиваль косплея, где горожане увидят героев фильмов, книг и персонажей компьютерных игр. Тем временем в литературном квартале будут читать стихи и шутки. Их подготовят команды КВН нашего города. Весь день по Екатеринбурге будет колесить трамвай здоровья — его пустят по 15 маршруту. Не обойдется и без музыкальных сюрпризов. На площадке перед театром Драмы выступят известные группы.

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Праздник молодости! В эти выходные в Екатеринбург отметит День молодежи