Осторожно, на дороге лоси! В Свердловской области всплеск ДТП с парнокопытными

21.06.2017

Как правило, эти встречи заканчиваются плачевно как для лося, так и для человека

Заметив на трассе столь неожиданное препятствие, водитель ударяет по тормозам. Гадать, куда рванет лось, дело неблагодарное. Дикий зверь, похоже, напуган не меньше людей, поэтому поворачивает в лес. Видео снято вчера днем на тракте под Первоуральском. А это уже сегодняшнее фото — мертвого лося, сбитого на том же участке. Судя по кровавому следу, столкновение произошло на дороге. Но с кем и при каких обстоятельствах, неизвестно. Водителя сейчас разыскивает автоинспекция — ему светит крупный штраф. Между тем, в зоне риска все автомобилисты, чей путь лежит по загородным трассам. По данным специалистов, аварии с участием лосей на уральских дорогах стало больше в два с лишним раза. Вот лось, которого в начале июня сбил под Миассом неизвестный лихач. У зверя серьезно повреждена нога, поэтому прогнозы лесничих неутешительны. А это последствия столкновения с животным под Асбестом. 27-летний Андрей Кондовин скончался спустя месяц после того, как ему навстречу выскочил сохатый. После удара лось приземлился прямо на крышу машины, сломав водителю шейный позвонок и жизнь. Травма оказалась с ней несовместима, и ровно через месяц лечения бывшего полицейского не стало. Чтобы подобных трагедий впредь не случалось, водителям советуют быть предельно осторожными на трассах. Прежде всего — смотреть на знаки ограничения скорости и те, что предупреждают о возможном появлении на проезжей части диких зверей. Их, как правило, устанавливают на лосиных тропах. То ли еще будет, предупреждают чиновники. Ведь сейчас даже не период сезонной миграции, который обычно приходится на август. Почему в лесах начались хождения, непонятно. Но автомобилистам стоит помнить об этом каждый раз, выезжая за город.