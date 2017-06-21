Детектив с хвостом: служба кинологов отмечает профессиональный праздник

21.06.2017

Потерянные дети, украденные вещи, сбежавшие преступники — на раскрытие этих и многих других дел их выпускают первыми

Не служба, а дружба. Дэйзи и Дмитрий уже давно не просто напарники. Собаку он взял еще щенком и, что называется, вырастил с пеленок. Поэтому команды своего хозяина ищейка выполняет по первому слову. Их связывают не только девять лет, но десятки спасенных жизней и найденных злоумышленников. На преступления у Дэйзи поистине нюх — у четверолапого полицейского один из самых высоких процентов раскрываемости в области. Секрет успеха — в слаженной работе напарников. Свой профессиональный праздник Дмитрий, как и его коллеги, отмечает на работе. День кинологов и ищеек расписан по часам. Обязательная часть – медицинский осмотр. К службе собак готовят с первых дней жизни. Врачи сейчас выхаживают семерых щенят немецкой овчарки, которые только вчера появились не свет. Все они потомственные ищейки — идти по следу у четвероногих в крови. Ветеринары добиваются послушания на генетическом уровне. Совать нос в темные дела псов приучают с детства. Это пока игра, работой она станет позже. В рядах МВД, в основном, немецкие овчарки. Эта порода словно создана, чтобы охранять порядок. В послужном списке – раскрытые грабежи, убийства и десятки найденных детей. Один из последних пунктов в резюме – поиски четырехлетнего Димы Пескова. Для полицейских ищеек служба и служение хозяину — одно и то же. Они, похоже, даже не понимают, что их острого нюха зависит безопасность людей. Это забота старшего напарника.