Челюсть собирали по частям: хозяева искалеченной собаки судятся с владельцами бойцовского пса

21.06.2017

В результате неравной схватки у пострадавшего диагностировали двухсторонний перелом челюсти

Это похоже на иронию судьбы. Из-за драки двух собак, теперь сцепились их хозяева. Правда, кто прав, они решают уже в суде. Истец требует возместить расходы на лечение ее миниатюрного пса, искусанного соседским стафордом. Жуткая схватка до сих пор стоит у Натальи перед глазами. Все случилось в октябре прошлого года. Когда Наталья с Тошкой гуляли во дворе. Женщина рассказывает: на ее миниатюрную собаку ни с того ни с сего набросился огромный стаффорд. Из неравной схватки китайская хохлатая вышла с перекушенной челюстью. Ветеринары диагностировали двусторонний перелом! Однако хозяева бойцовского пса вместо извинений заявили: жертва здесь — их питомец. А челюсть у хохлатой сломалась из-за болезни. Сейчас Тошик живет на даче. В злополучный двор гулять он больше не выходил. После драки псу пришлось перенести несколько операций. На восстановление ушли месяцы, но хохлатая все равно до конца дней останется инвалидом. При виде больших собак Тошка до сих пор прячется за хозяйку. Но получить компенсацию за покалеченного пса Наталье, похоже, будет непросто. Суд назначил еще одно слушание — на июль. Ведь хозяйка пса-обидчика настаивает на новой экспертизе. Она — как опытный дантист — уверенна — Тошке нужно было лечить зубы.