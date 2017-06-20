Яма под лестницей: в многоэтажке на Коротком переулке стал разрушаться пол

20.06.2017

Бетонное покрытие раскрошилось и латать его не торопятся

Обрушение пола в этом подъезде вызывает тревогу жителей. В любой момент можно провалиться или оступиться. Пол начал разрушаться вокруг канализационного колодца. Прямо под ступенькой образовалась яма. Чтобы не попасть впросак, жители забросали ее мусором. На последнем пролете еще и нет перил. Что тоже доставляет проблем пенсионерам. У ЖЭУ нет денег — отчаиваются жильцы. А в управляющей компании к начальству не прорваться. Управленцы нашему визиту удивились. Как оказалось, заявка от ЖЭУ на ремонт пола в этом подъезде уже оформлена. С нашей подачи в нее включили и перила. Что касается ремонта подъезда, то коммунальщики и здесь готовы приложить руки. Но только без помощи жителей уже не обойтись, поскольку имеющихся средств на все лестничные площадки недостаточно.