Это первое, на что обращает внимание жюри. И хотя сохранять «счастливое» лицо из-за волнения непросто, девушки стараются — победа улыбается уверенным и целеустремленным, подсказывают признанные красавицы. Даже чтобы попасть на кастинг, горожанкам пришлось пройти строгий отбор. Рост не менее 170 сантиметров, возраст от 18 до 25 — и никаких татуировок. В отборочный тур юбилейного конкурса «Мисс Екатеринбург» попали 82 девушки. В финал на шпильках и с гордо поднятой головой пройдут не только те, кто подходит по модельным параметрам, но барышни, отличающиеся умом и эрудицией. Выпускница стройфака Юлия три года собралась с духом, чтобы прийти на кастинг. Зато Злата здесь уже практически своя — участница прошлого года решила вновь пройти испытание сценой. Борьбу за корону первой красавицы продолжат 36 девушек. Впереди 52 дня подготовки к финальному шоу, которое нынче будет
Вперед за короной! В Екатеринбурге стартовал юбилейный 20 городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург»
После 12 часов жарких споров и обсуждений: жюри отобрали 36 девушек
Это первое, на что обращает внимание жюри. И хотя сохранять «счастливое» лицо из-за волнения непросто, девушки стараются — победа улыбается уверенным и целеустремленным, подсказывают признанные красавицы. Даже чтобы попасть на кастинг, горожанкам пришлось пройти строгий отбор. Рост не менее 170 сантиметров, возраст от 18 до 25 — и никаких татуировок. В отборочный тур юбилейного конкурса «Мисс Екатеринбург» попали 82 девушки. В финал на шпильках и с гордо поднятой головой пройдут не только те, кто подходит по модельным параметрам, но барышни, отличающиеся умом и эрудицией. Выпускница стройфака Юлия три года собралась с духом, чтобы прийти на кастинг. Зато Злата здесь уже практически своя — участница прошлого года решила вновь пройти испытание сценой. Борьбу за корону первой красавицы продолжат 36 девушек. Впереди 52 дня подготовки к финальному шоу, которое нынче будет