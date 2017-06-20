Вперед за короной! В Екатеринбурге стартовал юбилейный 20 городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург»

После 12 часов жарких споров и обсуждений: жюри отобрали 36 девушек


Это первое, на что обращает внимание жюри. И хотя сохранять «счастливое» лицо из-за волнения непросто, девушки стараются — победа улыбается уверенным и целеустремленным, подсказывают признанные красавицы. Даже чтобы попасть на кастинг, горожанкам пришлось пройти строгий отбор. Рост не менее 170 сантиметров, возраст от 18 до 25 — и никаких татуировок. В отборочный тур юбилейного конкурса «Мисс Екатеринбург» попали 82 девушки. В финал на шпильках и с гордо поднятой головой пройдут не только те, кто подходит по модельным параметрам, но барышни, отличающиеся умом и эрудицией. Выпускница стройфака Юлия три года собралась с духом, чтобы прийти на кастинг. Зато Злата здесь уже практически своя — участница прошлого года решила вновь пройти испытание сценой. Борьбу за корону первой красавицы продолжат 36 девушек. Впереди 52 дня подготовки к финальному шоу, которое нынче будет по-настоящему прекрасным. На сцене расскажут и покажут всю 20летнюю историю конкурса. Как становятся королевами красоты, смогут наблюдать все екатеринбуржцы. «41-Домашний» вновь покажет изнанку конкурса — в формате дневников, которые стартуют с 4 июля. А то, что останется за кадром, горожане смогут увидеть своими глазами — в семейном торговом центре «Мега», где пройдет часть испытаний. Кому достанется корона «Мисс Екатеринбург» и кто сядет за руль новенького авто, узнаем уже в августе. Финал конкурса пройдет 11 августа на сцене ТЮЗа.

Также в разделе Общество
07.06.2017
«Куйвашев, останови беззаконие и живодеров»: свердловские зоозащитники устроили пикет возле ЗакСО
27.04.2016
Переписка с педофилом: 13-летняя девочка стала жертвой интернет-извращенца
24.05.2017
Екатеринбуржец нашел на помойке личные дела пациенток женской клиники
05.06.2017
Не открывайте дверь посторонним! В Екатеринбурге орудуют лже-газовики

Вчера
Вперед за короной! В Екатеринбурге стартовал юбилейный 20 городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург»