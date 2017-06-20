Родители первоклашек подали в суд на директора гимназии из-за фальшивых прописок

20.06.2017

Истцы — это 19 человек — планировали отдать своих детей в 99 школу, но мест за партами для всех не хватило

Такой ответ родителям несостоявшихся гимназистов порядком надоел — ведь они слышат его с 1 февраля. В тот злополучный день, вернее — ночь они не успели записать детей в 1 класс. Не помогла даже постоянная прописка. Результаты зачисления в 99 школу взрослые теперь оспаривают в суде. В новом учебном году 99-ая готова принять 75 первоклашек. Детей с постоянной регистрацией в ее районе 60. Поэтому мест, казалось бы, должно было хватить всем. Однако большинство малышей, возмущаются родители, почему-то остались за бортом. Чтобы мечта дочки сбылась, два года назад Анна специально переехала поближе к школе. Но из-за сбоя на сайте госуслуг в первоклассной очереди они оказались лишь 152-ыми. Объединившись с товарищами по несчастью, мама отнесла заявление в полицию и прокуратуру. Однако надзорный орган, хоть и выявил фиктивность многих регистрацией, отменять их не стал. Формально постоянная и временная прописки равны, поэтому ждать помощи от правоохранителей не приходится. Но взрослые не опускают руки. Доведенные до отчаяния родители вместе с детьми даже записали обращение к президенту. Однако найти ответы на свои вопросы истцам не удалось даже в суде. Их дело просто оставили без рассмотрения. Для коллективного обращения заявителей должно быть больше и просить они все должны за одного ребенка, а не за своего. Поэтому теперь каждому из двух десятков родителей предстоит бороться в одиночку.