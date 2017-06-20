Нет полиса – нет помощи: 4-х летнюю девочку отказались осматривать после укуса клеща

20.06.2017

Как нужно действовать в такой ситуации?

Эта крошечная рана стала причиной большого скандала. Четырехлетнюю Сашу накануне укусил клещ. Вместе с мамой девочка была на даче, откуда семья срочно поехала в ближайший травмпункт. Вот только вместо иммуноглобулина, рассказывают пациенты, они получили лишь указание на дверь. Ведь у них не оказалось с собой полиса. По словам Екатерины, без документов врачи посоветовали обратиться в платную клинику и сделать анализы за деньги. Правда, нам медики заявили, что действовали строго по инструкции. Ведь иммуноглобулин ставят тем, у кого нет прививки и только при наличии полиса. Напуганная женщина тут же поехала в другой травмпункт, и там маленькую Сашу осмотрели. Несмотря на то, что семья была без документов. Ведь укус клеща требует неотложной помощи, говорят эксперты. Если ваше чадо укусил клещ, следует немедленно обратиться в ближайший травмпункт. При себе нужно иметь полис, свидетельство о рождении ребенка и прививочный сертификат. А вот удалять клеща без помощи медиков не рекомендуется. Сейчас без полиса Екатерина, как без рук. Выходя из дома, женщина ни на секунду не расстается с заветным документом. Ведь лучше занять немного места в сумке, чем терять время на споры и скандалы.