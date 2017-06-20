Как звучит Коляда по-македонски: в Екатеринбурге стартовал театральный фестиваль Коляда-plays

20.06.2017

В столицу Урала съехались артисты из шести стран

Любовь на сцене — и к сцене — здесь никто не скрывает. Ни актеры, ни зрители, которые с первых же минут становятся участниками действа. Покорять уральские подмостки приехали шесть сотен артистов, которые сыграют почти четыре десятка спектаклей. И это лишь половина тех, кто хотел попасть на Коляда-плейс. В программе фестиваля исключительно постановки по пьесам молодых уральских драматургов. Еще одно условие участия — на сцене актеры должны… впасть в детство. Многие совпадения на сцене не случайны. К примеру, режиссер из Македонии мечтала попасть на уральский фестиваль многие годы. Так что поставленная ею пьеса — про нее. Иностранную речь на фестивале зрители будут слышать едва ли не чаще, чем родную. Сербия, Венгрия, Румыния, Башкортостан и Казахстан — география Коляда-плейс с каждым годом расширяется. Однако трудностей перевода не возникнет, обещают участники. К тому же язык движения и взглядов никто не отменял. Благодаря им, что-то свое в постановках найдет каждый зритель. Горожане в предвкушении. Театральный праздник продлиться полторы недели. Те, кто не сможет лично принять в нем участие — прийти на спектакль, увидят постановки он-лайн — на сайте Коляда-театра.